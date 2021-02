Sparatoria in un negozio di armi a New Orleans: tre morti

Sparatoria nei pressi di un negozio di armi nell'area di New Orleans. Secondo quanto riportato da alcuni media locali, un uomo con arma carica sarebbe entrato nel Jefferson Gun Outlet di Metairie, quando uno dei dipendenti gli avrebbe detto che non poteva stare con un'arma carica fino a quando non fosse entrato nel poligono di tiro.

Ne sarebbe nata una discussione finita poi in sparatoria. Il bilancio è di tre morti, compreso lo sparatore, e un paio di feriti.

