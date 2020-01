Sparatoria in strada a Ottawa, la polizia: «Diversi feriti, zona isolata»

Sparatoria a Ottawa, Canada, dove la polizia rsegnala diversi feriti nell'isolato 400 di Gilmour Street. «È in corso una risposta coordinata - si legge - Si prega di evitare la zona. Seguiranno ulteriori informazioni». Ancora sconosciuto il motivo della sparatoria.

Sono almeno tre i feriti in gravi condizioni ricoverati all'ospedale dopo la sparatoria.

VIDEO: Police reporting multiple injuries from a shooting on Gilmour. More info to come from the scene. #ottnews pic.twitter.com/3VlMiq1PH7

— CTVMorningLiveOttawa (@CTVOttMornLive) January 8, 2020