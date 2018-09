Sparatoria in un complesso condominiale a San Bernardino, in California. Dieci persone, inclusi ragazzi, sono stati feriti da colpi d'arma da fuoco. Tre sono in gravi condizioni. Lo riferisce la polizia. Le persone coinvolte si erano radunate per giocare nell'area comune del compound, che conta circa 100 appartamenti. Per ora la polizia non ha alcun sospetto né alcun movente. Sulla scena non è stata trovata alcuna arma.

Lunedì 3 Settembre 2018, 14:55 - Ultimo aggiornamento: 03-09-2018 15:01

