Sparatoria in una scuola a Seattle, una persona ferita è in ospedale in pericolo di vita

Almeno una persone è rimasta ferita in una sparatoria in una scuola di Seattle. Lo riporta Fox news. La polizia sta cercando l'aggressore e ha cominciato a evacuare la scuola. La polizia di Seattle sul suo account Twitter ha chiesto a tutti gli abitanti della città di evitare la zona della Ingraham High School. «È una situazione in evoluzione», spiegano gli agenti.

BREAKING NEWS: Seattle police respond to report of school shooting, seek suspecthttps://t.co/AIiBfTDJwJ — Fox News (@FoxNews) November 8, 2022

Una persona «sospetta» è stata arrestata dopo la sparatoria in un liceo a Seattle. Lo riferisce la polizia della città sul suo account Twitter precisando tuttavia che «le indagini vanno avanti». Intanto sono iniziate le operazioni per evacuare tutti gli studenti dalla scuola. La persona ferita è stata ricoverata in ospedale ed «è in pericolo di vita».

