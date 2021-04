Sparatoria in Texas, ricercato un ex poliziotto: era stato arrestato per aver violentato un bambino

Stephen Nicholas Broderick, 41 anni, ex detective della contea di Travis, è ricercato per la sparatoria ad Austin, la capitale dello stato del Texas. L'uomo si era dimesso dalla polizia lo scorso 20 giugno dopo essere stato arrestato e accusato di aggressione sessuale di un bambino. Lo stesso mese era stato rilasciato su cauzione. Le autorità temono che potrebbe nascondere o prendere un ostaggio. L'ipotesi resta sempre quella di un episodio domestico. Le vittime sono due donne e un uomo che conoscevano Broderick, secondo la polizia. Coinvolto anche un bambino ma è stato localizzato e messo in salvo.