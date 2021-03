Stati Uniti, sparatoria a Washington: almeno quattro feriti (due gravi), mistero su chi ha fatto fuoco

Alcune persone sarebbero rimaste ferite in seguito a una sparatoria nella zona sud-est di Washington D.C., chiamata Congress Heights (un sobborgo che nulla ha a che vedere con Capitol Hill dove ha sede il Congresso). Gli agenti, si legge sui media locali, stanno indagando sulle cause dell'incidente. Le persone ferite sarebbero quattro, due verserebbero in gravi condizioni. Il fatto sarebbe avvenuto nei pressi di una stazione della metropolitana. Al momento - sempre secondo quanto riferiscono i media locali - non sarebbe stata fermata alcuna persona sospetta.