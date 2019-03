Futura sposa annega durante l'addio al nubilato: verrà sotterrata con l'abito bianco

Mercoledì 20 Marzo 2019, 17:21 - Ultimo aggiornamento: 20-03-2019 19:31

Stava per sposarsi, ma non coronerà mai questo sogno. È annegata durante l'addio al celibato di un'amica, in Irlanda , sabato scorso. Verrà sotterrata con il suo abito da sposa bianco, che non ha mai indossato. Ruth Maguire aveva 30 anni. Sarebbe caduta nel fiordo Carlingford Lough, nella contea di Louth, poco dopo essersi separata dalle amiche, a mezzanotte.«Ruth non era solo la mia partner, era la mia anima gemella - il messaggio che il partner, James Griffin, ha scritto su facebook - ti ameremo per sempre, James e i tuoi tre meravigliosi bambini».L'ultima volta che l'uomo ha parlato con la sua promessa sposa è stato sabato intorno alle 19.30, quando le era apparsa «felice e per niente ubriaca». Le persone presenti all'addio al nubilato hanno lasciato il pub in orari diversi. Probabilmente Ruth è uscita dalla porta sbagliata e si è persa. Le telecamere di sorveglianza del pub l'hanno ripresa per un tratto mentre cammina verso le acque del Carlingford Lough, dove poi è caduta e annegata.