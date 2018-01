Domenica 28 Gennaio 2018, 12:12 - Ultimo aggiornamento: 28-01-2018 12:14

Una donna che avrebbe dovuto sposarsi il 4 febbraio si è tolta la vita bevendo una tazza di liquido denso e scuro. Prima che il veleno facesse effetto, la sposa ha fatto in tempo a registrare e inviare un video all'ex fidanzato che la ricattava.A raccontare la storia accaduta nel villaggio di Rohini, in India, è stato il fratello della donna, che ai media locali ha dichiarato: "Mia sorella Nisha Devidas avrebeb dovuto sposarsi il 4 febbraio ma si è uccisa pochi giorni prima del matrimonio. Della sua morte è responsabile un giovane chiamato Nikhil Borkar: lui l'ha ingannata promettendole di sposarla, ma poi ha cominciato a ricattarla". Le autorità stanno indagando per fare chiareza sul ricatto e sulla sua eventuale natura.