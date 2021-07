Le uniche armi della disputa in corso fra Parigi e Mosca sono le bollicine. Il colosso del lusso francese Lvmh ha decretato lo stop alle consegne in Russia di Moet et Chandon, Veuve Cliquot e Dom Perignon costringendo tutti a non usufruire più del flute principe di notti brave e cerimonie solenni.

APPROFONDIMENTI

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati