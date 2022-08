Un bambino britannico di otto anni è stato aggredito e morso alle gambe da tre squali nutrice mentre nuotava alle Bahamas: «sembrava una scena del film 'Lo Squalo', avrebbe potuto morire. È stato tratto in salvo», ha raccontato il padre.

L'aggressione

La notizia è stata riportata da il Guardian. Il piccolo Finley Downer era in vacanza con la sua famiglia, mentre nuotava all'interno di una laguna, quando è stato circondato dagli squali che l'hanno morso alle gambe prima che fosse portato in salvo. Finley è stato trasferito subito in una clinica nella capitale Nassau, dove ha subito un'operazione di tre ore. Michael Downer, 44 anni, ha detto di aver portato i figli, Finley e le sue sorelle Lily, nove anni, ed Emily, 12 anni, in un tour di cinque isole delle Bahamas che prevedeva anche il bagno nella laguna di Compass Cay. C'erano tante persone che nuotavano tra gli squali nutrice, ha spiegato.

