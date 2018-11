Un adolescente è stato attaccato da uno squalo durante la pesca subacquea al largo della costa nord tropicale australiana, secondo quanto riferito dai media locali. Il ragazzo di 17 anni stava pescando in apnea da una barca con amici a circa 30 chilometri al largo dalla remota città mineraria di Nhulunbuy, 970 chilometri a est di Darwin, quando è stato attaccato, ha riferito l'emittente nazionale ABC.



Il ragazzo è stato morso al braccio e alla gamba. I suoi amici a bordo della barca hanno stretto le ferite per cercare di bloccare la perdita di sangue e una nave della polizia con i paramedici a bordo lo ha poi portato all'ospedale locale dove è stato deciso che doveva essere portato a Darwin per un ulteriore trattamento, ha detto l'ABC.

Domenica 18 Novembre 2018, 09:14 - Ultimo aggiornamento: 18-11-2018 09:38

