​Squalo morde la gamba di un surfista al largo della costa californiana

Un surfista è stato ferito alla gamba da uno squalo nei pressi di Santa Rosa Island, nello stato meridionale della California, USA, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco della contea di Ventura. L'uomo è stato salvato da un elicottero della Guardia Costiera degli Stati Uniti e si trova in un ospedale di Santa Barbara in condizioni stabili. La notizia è stata data dalla Guardia Costiera dal proprio account Twitter quando l'uomo era già stato ricoverato in ospedale.







«Non è noto a quale specie appartenga lo squalo», hanno affermato i Vigili del Fuoco. Da parte sua, la Guardia Costiera ha pubblicato il video dell'operazione di salvataggio. Secondo la CBS, la vittima è un uomo di 37 anni. La presenza di un amico dell'uomo è stata decisiva per l'operazione di salvataggio, ha raccontato alla catena Benjamin McIntyre-Coble della Guardia Costiera. «Quest'uomo ha avuto la fortuna di trovarsi in compagnia di un amico che è stato in grado di comunicare la loro posizione alla Guardia Costiera. Siamo contenti che possa tornare in famiglia in tempo per le vacanze», ha aggiunto. © RIPRODUZIONE RISERVATA