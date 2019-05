Lo squalo segue una bagnante nelle acque di Panama City Beach: il video da brividi

Giovedì 30 Maggio 2019, 21:08 - Ultimo aggiornamento: 30-05-2019 21:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le immagini sono da brivido. Mostrano l'incontro tra un grosso squalo e una nuotatrice solitaria nelle tiepide acque della Florida. Ma cominciamo dall'inizio. Siamo sulla splendida costa di Panama City Beach, in Florida, e Stan Battles si sta godendo la vista dell'oceano dal balcone del suo appartamento, al 28 piano. Le acque dell'oceano, insolitamente calme, sono proprio di fronte a lui. Non c'è molta gente, in acqua. Soltanto una donna, al largo, sembra aver approfittato dell'occasione per fare una nuotata. Poi, qualcosa attira la sua attenzione. Una grossa sagoma scura che compare vicino alla donna, lo fa sobbalzare. E' uno squalo. E grosso. Il predatore si avvicina mentre lei, ignara, continua a nuotare tranquilla. A questo punto, l'allarme cresce. Sì, perchè lo squalo, prima circospetto, si avvicina sempre di più. Il rischio di un incontro troppo ravvicinato, a questo punto, cresce.Sembra la scena di un film. Con lo squalo che va verso la donna e quest'ultima che continua a nuotare godendosi il momento. Dalla spiaggia, intanto, si levano le urla che gridano "squalo!" ma niente da fare. Lei non riesce a sentirle. Poi, dopo qualche secondo, finalmente ascolta. Allora, cambia direzione e, con il cuore in gola che possiamo immaginare, comincia a nuotare verso la spiaggia e lo squalo, perso interesse, riprende la sua strada. Le acque della Florida, sono note per la presenza di squali che si avvicinano alle spiagge in cerca di razze e piccoli pesci che cercano riparo in acque basse. L'emozionante incontro, documentato dal filmato ripreso da Battles e pubblicato da Fox 13, dimostra che, nella stragrande maggioranza dei casi, lo squalo preferisce cacciare le sue prede naturali.