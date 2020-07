Squalo a riva in Florida, poliziotto-eroe si tuffa e salva il bambino sul materassino

Tragedia sfiorata per pochi centimetri. In Florida, un poliziotto ha salvato un bambino dall'attacco di uno squalo tuffandosi in acuqa e trascinando a riva la piccola tavola da surf sulla quale stava nuotando il ragazzino. È accaduto lo scorso giovedì, 16 luglio e il video del salvataggio è stato diffuso dalla polizia di Cocoa Beach che elogia l'intervento dell'agente, Adrian Kosicki, che in quel momento non era in servizio.

«Di certo non saremo biologi marini, in grado di classificare le diverse specie di squali e il loro grado di aggressività nei confronti dei bagnanti - scrivono nel video, gli agenti della polizia di Cocoa Beach - facciamo solo quello che ci riesce meglio: proteggere le persone». Anche se non sapremo mai se lo squalo avesse realmene intenzione di attaccare, di certo il bambino avrà una gran bella storia da raccontare.

