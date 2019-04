Sri Lanka, il patron di Asos ha perso tre dei 4 figli negli attentati. Il post su Instagram pochi giorni prima

Il patron di, ha perso tre dei suoi quattro figli negli attentati in Sri Lanka . Povlsen, 46 anni, fondatore della nota catena di abbigliamento, è anche il maggiore proprietario terriero della Scozia e il secondo di tutto il Regno Unito, è l'uomo più ricco di Danimarca.I nomi e le età dei figli morti negli attentati non sono stati diffusi. Pochi giorni prima degli attacchi, una delle figlie, Alma, aveva condiviso una foto dei fratelli Astrid, Agnes e Alfred, vicino ad una piscina.I terreni di Povlsen si estendono per un totale di 221mila acri, ha superato anche il Duca di Atholl, che vanta 144mila acri, e il principe di Galles, con i suoi 130mila acri. Quando aveva solo 28 anni ha ricevuto in eredità dal padre la proprietà della catena di negozi di abbigliamento Bestseller. Si è sposato con Anne Storm Pedersen proprio quando lei ha iniziato a lavorare nei suoi negozi.