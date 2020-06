Stati Uniti, giovane pulisce per circa 10 ore i danni di una protesta: viene premiato con un'auto sportiva e una borsa di studio

Un adolescente della città di Buffalo, New York, è stato premiato con un'auto sportiva e una borsa di studio per aver trascorso quasi 10 ore a ripulire volontariamente Bailey Avenue dalle devastazioni delle proteste contro la brutalità della polizia e il razzismo, secondo quanto riferisce ABC.



Grazie al suo generoso gesto, Antonio Gwynn ha ricevuto una Mustang rossa convertibile modello 2004 dalle mani di un residente di Buffalo, Block, che ha spiegato «Mi dispiaceva metterla in vendita e ho pensato che questo fosse un ottimo modo per sbarazzarmene, sapendo inoltre che chi lo riceverà la apprezzerà molto».



Con grande sorpresa del giovane, l'auto che ha ricevuto è la stessa che gli aveva già regalato sua madre, morta nel 2018.

Gwynn, inoltre, che aveva già avviato una raccolta online per raccogliere fondi per continuare i suoi studi universitari, ha ricevuto una borsa di studio dalla Medaille University, in modo da poter iniziare la sua carriera imprenditoriale presso l'istituzione dal prossimo anno.



«Apprezzo tutto ciò che tutti hanno fatto per me», ha detto Gwynn, che è membro di Kappa Phi, una comunità cristiana in cui partecipa costantemente al servizio della comunità. © RIPRODUZIONE RISERVATA