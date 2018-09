Non accadeva dal 1973: gli Stati Uniti sono il più grande produttore di petrolio greggio del mondo

Giovedì 13 Settembre 2018, 10:00 - Ultimo aggiornamento: 13-09-2018 10:03

NEW YORK - Non accadeva dal 1973: gli Stati Uniti sono oggi il più grande produttore di petrolio greggio del mondo.Le stime pubblicate dal Dipartimento dell’Energia sono da capogiro. Più della Russia, più dell’Arabia Saudita. Quasi 11 milioni di barili al giorno. Un dato destinato a ridimensionare l’intero scenario globale.«Una nuova pietra miliare della nostra storia economica». Fatica a trattenere l’entusiasmo Bob McNally, presidente di Rapidan, uno dei più importanti gruppi di consulenza energetica. Che rilancia e scandisce: «Mai scommettere contro l’industria americana del petrolio».Un traguardo epocale, tagliato soprattutto grazie alla performance straordinaria di uno Stato come il Texas.Un primato che difficilmente gli Stati Uniti cederanno a stretto giro. Secondo le stesse stime, infatti, sia gli investimenti che gli impianti sono destinati a crescere ulteriormente nelle stagioni a venire.Con l’aquila a stelle e strisce che dovrebbe dunque tenere la testa del gruppo almeno fino a tutto il 2019.Ora resta da capire se e in che modo il raggiungimento di questo obiettivo possa impattare sulla politica interna ed internazionale. Meglio ancora: se e come Trump decida di interpretarlo.Questo Paese è una costellazione di tanti Paesi diversi. E così, mentre la California corre verso il futuro delle energie alternative e più in generale dell’ecosostenibilità, tante altre realtà del Centro-Sud, della cosiddetta “rust belt” (ovvero della “cintura della ruggine”, delle vecchie realtà industrializzate cadute in declino), guardano al passato con dichiarata nostalgia.Una nostalgia sulla quale proprio Donald Trump, tra il 2015 e il 2016, ha costruito la sua corsa trionfale alla volta della Casa Bianca.