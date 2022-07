Stati Uniti, spari in un capeggio in Iowa: 4 morti, anche l'aggressore fra le vittime

Quattro morti, tra cui l'aggressore. È questo il tragico bilancio dell'ennisma sparatoria negli Stati Uniti. Alle prime ore dell'alba, la polizia è stata chiamata da dei residenti del campeggio del Maquoketa Cave State Park, in Iowa. Giunti sul posto, le forze dell'ordine hanno trovato tre persone morte. Durante la perlustrazione dell'area una quarta persona, un ragazzo di 23 anni identificato in Anthony Sherwin, è stato trovato morto probabilmente a causa di ferite che si è causato volontariamente. La polizia assicura che non c'è alcuna minaccia pubblica.

