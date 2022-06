Stati Uniti, altre due sparatorie: donna morta in centro commerciale a Phoenix, una vittima a party in Virginia

Ancora sangue negli Stati Uniti. Ancora per colpa delle armi da fuoco. Due sparatorie in poche ore: una a Phoenix, in un centro commerciale, dove ha perso la vita una donna; l'altra in Virginia, durante un party, dove è morto un uomo.

Phoenix, sparatoria al centro commerciale: una donna morta e 8 feriti

Una donna è morta ed altre otto persone sono rimaste ferite in una sparatoria in un centro commerciale di Phoenix, in Arizona. Un centinaio di persone si erano radunate per una sorta di party quando è iniziato uno scontro a fuoco tra vari gruppi, prima nel mall e poi nel parcheggio e in strada. Molti colpi sono stati esplosi sulla folla mentre scappava, ha riferito la polizia. Due donne sono ricoverate in pericolo di vita. Tra i feriti anche un bambino. Per ora nessun arresto.

Un morto e 5 feriti durante un party in Virginia

Una persona è morta ed altre cinque sono rimaste ferite in una sparatoria vicino a Richmond, in Virginia. La violenza è esplosa durante un party, secondo i media locali. La polizia sta indagando su dinamica e responsabilità dell'accaduto.