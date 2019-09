L’uragano Dorian minaccia gli Usa e Trump cosa fa? Gioca a golf

Martedì 3 Settembre 2019, 09:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Almeno 5 morti, tra cui un bambino di 8 anni.21 feriti, circa tremila voli cancellati e decine di migliaia di abitazioni completamente distrutte.La furia dell’uragano Dorian devasta Grand Bahama e minaccia la Florida.E Donald Trump cosa fa?Gioca a golf.Incredibile, ma vero: tra telefonate e tweet, il tycoon ha trascorso una giornata destinata a passare alla storia come drammatica nel National Golf Club di Sterling, in Virginia, non disdegnando di destreggiarsi tra swing e green.Quando si ricopre un ruolo tanto alto quanto quello del presidente degli Stati Uniti d’America, ci sono delle questioni di forma che automaticamente si convertono in momenti di sostanza.Questo a Trump nessuno deve averglielo spiegato.The Donald non ha mancato di fare la sua parte e anzi si è mostrato come sempre iperattivo, non soltanto sul fronte tempesta. Al di là del contatto continuo con il governatore di una Florida pronta ad affrontare l’emergenza, sono fioccati “cinguettii” sull’economia nonché di oramai consueta aggressione a danno dell’ex direttore dell’Fbi James Comey e del quartetto di deputate femministe e mondialiste che ha etichettato con fare apertamente dispregiativo come “The Squad”.Insomma, nulla di nuovo per il solito Trump scatenato e, perché no, operativo, la cui performance resta però macchiata da un’estetica del tutto sbagliata.Quella di un presidente che trova il tempo di giocare mentre la sua nazione si prepara ad affrontare il faccia a faccia con la natura.Mentre, a un passo dalla porta della casa a stelle e strisce, i vicini delle Bahamas muoiono.