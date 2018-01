Mercoledì 31 Gennaio 2018, 15:58 - Ultimo aggiornamento: 31-01-2018 16:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NEW YORK - Vestita di bianco, abbronzata e bellissima. Si presenta così Melania, al centro della scena di una delle serate più importanti per la famiglia Trump sin dal giorno dell’insediamento alla Casa Bianca.L’America si ferma per un’ora e venti minuti ad ascoltare resoconto e prospettive di un discorso sullo Stato dell’Unione infarcito di ottimismo, ma soprattutto di orgoglio a stelle e strisce. Prima ancora che il presidente prenda la parola, però, gli occhi della nazione, assieme a quelli del mondo intero, sono puntati come riflettori sulla First Lady.Arriva da sola tra le mura del Congresso, rompendo così protocollo e tradizione. All’indomani di una settimana complessa, condita dallo scandalo legato al nome della pornostar Stormy Daniels, non c’è nulla di casuale nella scelta di non figurare al fianco del marito. Melania lo anticipa di circa un’ora e riceve una straordinaria standing ovation della sala, in particolare della sua metà repubblicana.Fa un cenno di saluto con la mano destra, sorride, è raggiante. Ma lascia “parlare” il suo pantsuit firmato Christian Dior che, luminoso, contrasta il nero delle senatrici democratiche. Dalla notte e dalle attrici dei Golden Globes, infatti, il “lutto” per protestare contro le molestie sessuali arriva fino a qui, fin dentro al palazzo delle istituzioni più alte.Ma Melania non ci sta e, silenziosamente, con fare riservato, risponde alla sua maniera.Trump la cita una volta sola, tra le linee di apertura del suo intervento. Nessun cenno di particolare intesa tra i due che, comunque, come confermato da fonti ufficiali di Washington, rientrano insieme al civico 1600 di Pennsylvania Avenue.Alcune settimane fa, proprio Trump aveva definito Melania «la stella della famiglia».In una notte così, per una volta, non si può che dare piena ragione a lui.