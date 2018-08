È sempre più strage da balconing a Palma di Maiorca: 23enne tedesco precipita dal 12esimo piano

Mercoledì 22 Agosto 2018, 13:20

MADRID - È sempre più strage da balconing a Palma di Maiorca, la perla delle Baleari dove il turismo de borrachera, ad alto tasso alcolico o allucinogeno, costa ogni giorno più vite. L’ultima vittima, un 23enne tedesco, appena atterrato sull’isola per una vacanza con gli amici a Playa de Palma. Dopo 24 ore di desmadre, come chiamano da queste parti la sfrenatezza senza limiti, lunedì sera si è appeso penzoloni dalla ringhiera del 12esimo piano dell’hotel in cui era alloggiato e, dopo aver fatto alcune flessioni, gli sono venute meno le forze ed è precipitato nel vuoto. Testimoni lo hanno visto cadere sulla piattaforma degli impianti dell’area condizionata, a 15 metri dal suolo. Ma, nonostante i soccorsi immediati, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Pare fosse sotto l’effetto di una sostanza tossica, una droga che dovrà essere individuata dall’autopsia.«Il consumo di stupefacenti induce a condotte ad altissimo rischio che non si assumerebbero in altre circostanze, soprattutto se si tratta di giovanissimi», ha spiegato Mique Roca, cattedratico di Psichiatria e decano della Facoltà di Medicina delle Baleari, in dichiarazioni a El Pais.Il ragazzo tedesco è l’ottava vittima dell’incosciente pratica di saltare da un balcone all’altro oppure dalla terrazza direttamente nella piscina sottostante, che ha insanguinato le Baleari da inizio estate. Cui si aggiunge almeno una dozzina di teenager o ventenni rimasti gravemente feriti e inabili a vita nelle cadute da terrazze di hotel o residence a Maiorca e Ibiza, informano fonti del servizi di emergenza. Happy hour e fiumi di alcolici, con il consumo illimitato offerto dai locali e discoteche a prezzi stracciati, assieme all’assunzione di sostante stupefacenti, rappresentano il cocktail mortale a monte della folle competizione. E Megaluf, con la sua lunga spiaggia dorata e l’animata vita notturna, continua a essere l’epicentro della strage. Il solo residence di Eden Roc è stato a luglio scenario della morte di una ragazza britannica di 19 anni, di un coetaneo irlandese precipitato dal settimo piano e di un diciottenne inglese, il cui cadavere fu recuperato soltanto il giorno dopo la caduta.Domenica notte, sempre a Megaluf, era finita in ospedale in condizioni gravissime, anche se non in pericolo di vita, una turista francese di 18 anni, precipitata dal terzo piano dell’hotel, nella zona di Palma, dov’era ospitata. La sua compagna di stanza, interrogata dalla polizia, ha sostenuto che l’amica, sonnambola, mentre dormiva si è alzata dal letto e si è lanciata dal balcone. È quello che gli esperti del sonno chiamano “risveglio dissociato”. Ma, in caso di conferma, si tratterebbe di una rara eccezione rispetto alla sciagurata pratica delle sfide della morte, che vede protagoniste le legioni di teenager che sbarcano sull’isola dai continui voli charter, per vacanze senza freni. Né le campagne di prevenzione, con i dépliant che ricevono all’arrivo in albergo, né le ordinanze locali e le multe salate - sei da 600 euro quelle imposte finora dai comuni di Palma e Calviá – sono servite a fermare la perdita di giovanissime vite o l’impatto devastante delle sequele delle cadute sui sopravvissuti.E, intanto, davanti alla tragedia, nella Barcellona satura dell’invasione del turismo mordi e fuggi, il Comune è stato costretto a ritirare i cartelli comparsi in molte zone della città che incitano i turisti a praticare il balconing. «Did you know balconing?», ironizza una scritta sull’immagine di una figura che precipita da un balcone, assicurando che «It’s fun», è divertente…