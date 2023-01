Strage in California, killer uccide sette persone davanti ai bambini: arrestato uomo di 67 anni

Diversi bambini sono stati testimoni della strage in una fattoria dove si coltivano funghi ad Half Bay Moon, a sud di San Francisco. Lo riporta il New York Times. Ci sono famiglie di lavoratori che vivono, infatti, nella tenuta dove il 67enne Zhao Chunli ha aperto il fuoco uccidendo sette contadini cinesi e ispanici e all'ora del massacro i bambini erano usciti da scuola.

"Siamo disgustati dalla tragedia di oggi a Half Moon Bay", ha dichiarato Dave Pine, presidente del consiglio di amministrazione della contea di San Mateo. "Non abbiamo nemmeno avuto il tempo di piangere per le vittime della terribile sparatoria a Monterey Park. La violenza armata deve finire".

