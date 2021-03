Strage in Colorado, 10 morti: l’America e il nodo armi, adesso tocca a Biden

La banalità del male e nessun Trump cui poter dare la colpa.

L’America di nuovo nel caos, di nuovo in un bagno di sangue.

In Colorado si spara in un supermercato: 10 morti neanche 10 giorni dopo i morti di Atlanta. Con Joe Biden già chiamato a dare delle risposte, addirittura a offrire delle soluzioni.

Chi conosce gli Stati Uniti sa benissimo che il dossier delle armi è assai più vecchio di qualsiasi amministrazione e affonda le sue radici nella stessa Costituzione.

I democratici, però, si trovano nell’imbarazzo oggettivo dell’impotenza: sempre pronti a strillare quando alla Casa Bianca c’è un repubblicano, puntualmente impotenti, appunto, quando alla Casa Bianca ci sono loro. E non per colpa né per difetto. Semplicemente servirebbero delle maggioranze tutt’altro che semplici, vaste almeno due terzi di ciascuna camera.

Ci aveva provato Obama qualche anno fa, versando pure qualche lacrima in diretta tv. Ci deve riprovare adesso il suo ex numero due e oggi suo successore. Con tutte le difficoltà del caso e contro tutte le resistenze della destra e dei soldi bipartisan, ovvero dei colossali interessi economici che ci sono in gioco. Fatto sta, però, che ci deve provare e basta, che si fa urgentissimo lanciare perlomeno un segnale.

Se non un’autentica rivoluzione, si fa necessario un quadro normativo di maggiore restrizione: si chiedono e si gridano a gran voce ciò che gli americani chiamano “background checks”, ovvero quei controlli su precedenti e trascorsi di chiunque voglia acquistare un’arma, peggio ancora se automatica. Cosa attualmente possibile persino attraverso una fitta e gettonatissima rete di negozi online.

Dopo il dramma dei migranti accalcati alle porte del confine col Messico, dunque, un altro dramma che ha caratterizzato la narrazione dell’opposizione dem di questi ultimi quattro anni.

Tuttavia, ora la storia cambia e si rovescia.

Ora tocca a loro affrontare e risolvere.

Ora tocca a Biden.

Ultimo aggiornamento: 16:04

