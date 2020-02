Strage in Texas, sette feriti al mercatino delle pulci con un solo proiettile

Secondo quanto riferito da ABC 13, sette persone sono rimaste ferite in un mercatino delle pulci a Houston, Texas, in seguito a una sparatoria accidentale.



José Manuel Guerrero-Reyes, 25 anni, è stato arrestato e accusato di aggressioni aggravate, avendo causato gravi lesioni fisiche ai malcapitati. L'uomo ha raccontato di avere la pistola in tasca e con il dito sul grilletto ad un certo punto ha sparato alla persona che aveva di fronte accidentalmente. Quindi il proiettile sarebbe rimbalzato e i frammenti hanno ferito altre sei persone.



Lo sceriffo della Contea di Harris, Ed Gonzalez, ha dichiarato che il detenuto aveva bevuto alcolici prima dell'evento.