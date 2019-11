Mormoni uccisi in Messico, arrestato un uomo: aveva con sé due ostaggi

La polizia messicana ha arrestato una persona sospettata di essere coinvolta nell'attacco contro un gruppo di mormoni in cui sono morte nove persone, tra cui sei bambini: lo riporta la Cnn online, che cita le autorità del Paese. Non si conosce l'identità della persona arrestata, ma l'Agenzia ministeriale per le indagini penali (Amic) ha reso noto che al momento della cattura l'individuo aveva con sé due ostaggi legati e imbavagliati nelle colline di Agua Priests, nello Stato di Sonora.



Tra le 9 vittime ci sono almeno 4 bambini e due gemelli neonati di sei mesi e le loro madri, che sono stati uccisi in Messico in un'imboscata con colpi d'arma da fuoco. Alcuni sono stati bruciati vivi. La polizia locale ritiene che la strage sia opera dei cartelli della droga. Il gruppo viaggiava in automobile quando è stato colto in un'imboscata da uomini armati che hanno sparato e dato fuoco alla vettura.