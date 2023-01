Strage in Pakistan, kamikaze entra in moschea e si fa esplodere: almeno 61 morti e 152 feriti

Strage in Pakistan. Un kamikaze è entrato in una moschea e si è fatto esplodere. Sono morte almeno 61 persone e ferite 152. I talebani afghani hanno condannato l'attacco suicida a Peshawar. «Siamo rattristati nell'apprendere che numerose persone hanno perso la vita e molte altre sono rimaste ferite a causa dell'esplosione in una moschea», ha affermato il ministero degli Affari esteri dell'Afghanistan, aggiungendo che l'Emirato islamico dell'Afghanistan (governo dei talebani afghani) condanna gli attacchi ai fedeli nelle moschee e ritiene tali azioni in «contraddizione con gli insegnamenti della sacra religione dell'Islam».

Tehrik-e-Taliban Pakistan (Ttp) ha rivendicato l'attacco definendolo una vendetta per l'uccisione del suo leader Omar Khalid Khorasani avvenuto in Afghanistan nell'agosto del 2022. Attualmente il leader del Ttp si nasconde in Afghanistan. Islamabad ha più volte chiesto ai talebani afghani di agire contro il Ttp che utilizza il suolo afghano per compiere attacchi terroristici all'interno del Pakistan.

Il bilancio delle vittime e dei feriti

Il bilancio delle vittime dell'attacco suicida ad una moschea a Peshawar in Pakistan è salito a 61 morti e 152 feriti. Lo ha reso noto Muhammad Ijaz Khan, ufficiale di polizia locale. Circa 65 feriti vengono attualmente curati in ospedale mentre i restanti sono stati dimessi.