Strage in Texas, i genitori: «Parlare con Trump è stato come parlare con un bambino»

Sabato 2 Giugno 2018, 14:57 - Ultimo aggiornamento: 02-06-2018 15:39

Trump ha incontrato le famiglie che hanno perso i propri cari in una scuola del Texas dove è avvenuta una sanguinosa sparatoria. Ma mentre alcuni genitori in lutto lo hanno elogiato per la sua compassione, altri hanno detto che «è stato come parlare con un bambino».Il presidente ha incontrato più di due dozzine di famiglie colpite dalla sparatoria del 18 maggio alla Santa Fe High School in Texas, in cui 10 ragazzi sono stati uccisi e più di una dozzina di feriti. Pamela Stanich - il cui figlio diciassettenne, Jared Black, è stato tra gli otto studenti uccisi, come riporta New York Post - è stata una dei genitori che ha incontrato Trump.Il signor Trump «ci ha incontrato in privato e ha mostrato sincerità, compassione e preoccupazione nel rendere le nostre scuole più sicure in tutta la nazione», ha scritto su un post di Facebook dopo l'incontro. «Ha passato del tempo a parlare con i sopravvissuti e chiedendo cosa è successo e cosa avrebbe fatto la differenza. Grazie signor Trump».Ma Rhonda Hart, la cui figlia quattordicenne, Kimberly Vaughan, è stata uccisa nella scuola, ha dichiarato all'Associated Press che Trump ha ripetutamente usato la parola "wacky" (strambo) per descrivere il tiratore e il trench che indossava. «Forse se tutti avessero accesso all'assistenza sanitaria mentale - ha replicato la donna - non saremmo nella situazione».Hart, un veterano dell'esercito, ha detto che ha anche suggerito di assumere veterani come sentinelle nelle scuole. Ha detto che Trump ha risposto: «E armarli?» Lei ha detto, «No», ma il presidente «continuava a dire» di armare gli insegnanti delle classi. «Era come parlare con un bambino», ha detto Hart.