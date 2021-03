Strasburgo, a fuoco data center tra i più grandi d'Europa: centinaia di server down

Fiamme e mistero. Sta causando problemi a numerosi siti online l'incendio che stanotte ha colpito la società Ovh, specializzata in server informatici, a Strasburgo. Le fiamme hanno distrutto uno dei quattro edifici, l'Sbg2, ha riferito il fondatore della società, Octave Klaba su Twitter, raccomandando ai clienti di «attivare il Disaster Recovery Plan» per la salvaguardia dei propri dati. In una serie di tweet, Klaba ha precisato che si sta lavorando per riattivare i server negli altri tre edifici «almeno Sbg3-Sbg4, forse Sbg1».

Update 5:20pm. Everybody is safe.

Fire destroyed SBG2. A part of SBG1 is destroyed. Firefighters are protecting SBG3. no impact SBG4. — Octave Klaba (@olesovhcom) March 10, 2021

Problemi di accesso anche per diversi siti istituzionali a causa dell'incendio. Il sito governativo data.gouv.fr questa mattina è risultato a lungo «irraggiungibile», poi dalle 10 è tornato a funzionare regolarmente. Problemi simili anche per «Démarches simplifiées», un sito governativo per la semplificazione amministrativa. Bloccato, poi di nuovo in funzione il sito dell'aeroporto di Strasburgo e di diversi giornali e app di carattere sociale.

Octave Klaba, założyciel OVH za pośrednictwem Twittera poinformował, by wszyscy klienci uruchomili swoje plany awaryjne (Disaster Recovery Plan), bowiem firma może mieć utrudniony dostęp do pozostałych serwerów.https://t.co/Htc65AKMmT — misyjne.pl (@misyjne_pl) March 10, 2021

OVHcloud, è il fiore all'occhiello del settore «tech» francese e sta perfezionando i preparativi per un'imminente quotazione in Borsa. Lo aveva appena confermato un portavoce dell'azienda al quotidiano Les Echos, che aveva ripreso un'informazione dell'agenzia Reuters. L'operazione dovrebbe consentire alla società di aumentare la sua visibilità e accrescere gli investimenti per poter competere con i giganti americani. Società di grandi ambizioni, OVH ha annunciato diverse partnership con le principali aziende mondiali del settore. In soli 3 anni, la parte di mercato delle aziende attive sul cloud europeo è passata dal 26% al 16%, a vantaggio dei giganti USA, Microsoft, Amazon e Google. Per rivaleggiare con loro, OVH ha bisogno di aumentare il capitale per dare impulso agli investimenti e accrescere la visibilità. Il fondatore, Octave Klaba e il Cda «hanno preso la decisione di preparare un'eventuale quotazione in Borsa», ha confermato il rappresentante dell'impresa contattato da Les Echos. L'ambizione dell'azienda francese, che si sta espandendo in tutto il mondo, sarebbe stata di raggiungere un fatturato di 1 miliardo di euro per quest'anno. In Europa possiede il 2% del mercato ed è all'8/o posto nel continente.

