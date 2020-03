Strasburgo, esplode un appartamento: un morto. Forse una fuga di gas

Una persona è morta e quattro sono rimaste ferite a seguito di un'esplosione avvenuta in un appartamento a. In un post suil vice sindaco Alain Fontanel parla di una vittima e una persona rimasta ferita a causa dell'esplosione in un edificio di rue de Provence.hanno confermato il ferimento di altre tre persone, come riportano i media locali. All'origine dell'esplosione potrebbe esserci stata una fuga di gas.