Gilet gialli, scontri a Strasburgo: diversi feriti

«Diversi feriti» si registrano a Strasburgo, dove una manifestazione dei gilet gialli è stata respinta a più riprese dalla polizia che impediva l'accesso alle strade che conducono alle istituzioni europee. È quanto afferma France 3, confermando che in particolare un uomo è stato ferito alla fronte a place de Bordeaux. I manifestanti hanno lanciato oggetti, sassi e qualche razzo, ed hanno fatto uso ripetuto di fumogeni. La polizia ha risposto con i gas lacrimogeni.

A metà pomeriggio la situazione è ancora confusa, i gilet gialli rifiutano l'ordine di dispersione impartito dagli agenti e si aggirano in diversi punti della città. Almeno 3 persone sono state arrestate.



Due giorni dopo gli annunci di Emmanuel Macron in risposta alla crisi sociale, i «gilet gialli» sono tornati in piazza a Parigi per il 24esimo weekend di protesta consecutivo. Occhi puntati su Strasburgo, dove verso mezzogiorno diverse centinaia di manifestanti hanno iniziato a convergere tranquillamente verso la Place de l'Etoile, non lontano dal centro della città. Gli organizzatori di questo «evento nazionale e internazionale» sperano di attirare nella città sede del Parlamento europeo anche i manifestanti dalla Germania e dal Belgio. A metà pomeriggio, quando il corteo ha tentato di avviarsi lungo le strade che portano verso le sedi istituzionali della Ue, è scoppiato il caos.

Sabato 27 Aprile 2019, 17:42 - Ultimo aggiornamento: 27-04-2019 17:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA