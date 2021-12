Studente italiano della Columbia University ucciso a coltellate a New York. Il killer fa parte di una gang

Uno​ studente italiano è stato ucciso a coltellate a New York, e subito dopo è stato ferito con dei fendenti anche un turista di 27 anni, sempre italiano. Lo studente italiano della Columbia University si chiamava Davide Giri ed è stato ucciso a coltellate non lontano dal campus universitario. Il preside dell'università ha identificato lo studente 30enne.

Davide Giri studiava per conseguire un dottorato dopo studi al Politecnico di Torino, come riportato sui profili social.

Il ragazzo è stato ucciso intorno alle 11 di sera all'altezza della 123esima strada e Amsterdam Avenue, nei pressi di Morningside Park. Il 25enne che lo ha ucciso è stato fermato dalla polizia a Central Park. Poco dopo aver assalito Giri, il ragazzo ha accoltellato anche un 27enne turista identificato dal New York Times come italiano.

We are deeply saddened to share that Davide Giri, a @CUSEAS graduate student, was killed in a violent attack near campus last night. A criminal investigation is ongoing. We will continue to share updates, including about gathering together as a community, as soon as we are able. pic.twitter.com/einyHRQ3Hj

— Columbia University (@Columbia) December 3, 2021