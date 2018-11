Uno studente riconosce l'insegnante in un video su PornHub, la 49enne faceva sesso con una minore. Si trattava di una parente, accusata di incesto

Venerdì 2 Novembre 2018, 17:56 - Ultimo aggiornamento: 02-11-2018 18:15

Viene accusata di incesto e pedopornografia e arrestata. Un'insegnante della St. Elizabeth Seton Catholic School di Palo Alto, di 49 anni, Dawn Giannini, è stata riconosciuta in un video pornografico da un suo studente che stava consultando il sito di PornHub. Quando ha riconosciuto la professoressa da giovane non ha creduto ai suoi occhi e ancora meno quando ha visto il video che ha girato.Si trattava di un filmato a luci rosse che vedeva protagonista la donna e una ragazza minore, che sarebbe stata una parente della Giannini. Denunciata, è stata subito allontanata dalla scuola e incriminata per incesto e pedopornografia. Pare che il video sia stato girato nel 2014 e poi pubblicato in rete dalla minore con cui la donna, moglie di un generale dell'esercito, avrebbe avuto una relazione. Le due avrebbero avuto una storia per circa un anno, ma ora che i fatti sono venuti allo scoperto l'insegnante deve fronteggiare circa 24 capi d’imputazione tra i quali molestie nei confronti di un minorenne.Sono ancora in corso le indagini e la prima data del processo è prevista per il prossimo 5 novembre, come riporta anche il Daily Mai l.