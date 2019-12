Studente cade in un fiume e viene salvato grazie a ​Siri che chiama il 911

Uno studente americano si è salvato dopo essere caduto con la sua macchina in un fiume di acqua ghiacciata grazie all'assistente virtuale Siri installato sul suo iPhone, secondo quanto riferisce la catena KIMT News 3.

L'incidente è avvenuto nella città di Mason City nello stato dello Iowa, quando Gael Salcedo, 18 anni, stava andando a lezione all'università a bordo del suo SUV, ha colpito un pezzo di ghiaccio che era sulla strada è finito nel fiume Winnebago.



Lo studente ha abbassato i finestrini per paura di affondare e rimanere intrappolato, invece ha favorito l'entrata dell'acqua nel SUV.

Gael, disperato ha cercato il suo telefono per chiedere aiuto, ma non è riuscito a trovarlo e ha cominciato a urlare «Siri, chiama il 911», rivolgersi all'assistente virtuale. Fortunatame l'app si è attivata e si è messa in contatto con il servizio di emergenza.

I pompieri sono arrivati sul posto e hanno salvato lo studente, lanciandogli una corda alla quale il giovane si è aggrappato.

«Nella mia testa ho pensato: morirò», ha detto il giovane e poi ha aggiunto: «Le mie mani erano gelide. Non riuscivo più a sentire le gambe, lottavo contro la corrente dell'acqua che era molto forte».



Ultimo aggiornamento: 15:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA