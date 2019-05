È in corso nell'aula bunker di Rebibbia il processo di primo grado per Massimo Galioto, il punkabbestia accusato dell'omicidio di Solomon Beau, lo studente americano morto a Roma la notte tra il 30 giugno e il 1 luglio del 2016 dopo esser stato spinto nel Tevere. I pm Gennaro Varone e Nadia Plastina hanno concluso chiedendo per il senza fissa dimora l'ergastolo per omicidio pluriaggravato. Ora è il turno delle parti civili.

Giovedì 23 Maggio 2019, 12:18 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2019 13:00

