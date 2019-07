Studentessa scomparsa viene trovata morta: scoppia il giallo, arrestato un 22enne

Mercoledì 24 Luglio 2019, 16:09 - Ultimo aggiornamento: 24-07-2019 18:02

Era scomparsa da un giorno, è stata trovata morta: uccisa con otto colpi di arma da fuoco a soli 21 anni. La vittima è una studentessa, si chiamavae studiava all’Università del Mississippi: per l’omicidio è stato fermato un 22enne, Brandon Theesfeld, suo ex compagno di facoltà.Il giovane avrebbe ucciso Alexandria per poi lasciare il suo cadavere vicino ad un lago nei pressi del campus: è accaduto lo scorso weekend e Brandon è stato identificato e arrestato dopo essere stato fermato con i vestiti sporchi di sangue. Non è ancora chiara la dinamica del delitto, che sta facendoIl padre del ragazzo, Daniel, ha detto di essere sicuro dell’innocenza del figlio. La studentessa era stata vista l’ultima volta venerdì fuori da un bar, proprio insieme a Brandon: da allora si erano perse le sue tracce, fino a sabato, quando è stato rinvenuto il suo corpo senza vita.