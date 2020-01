Stati Uniti, studentessa trovata morta in casa: è stata soffocata a 27 anni

Studentessa trovata morta in casa: è stata soffocata ad appena 27 anni. Una ragazza che studiava Scienze Infermieristiche, residente in zona Long Island negli Stati Uniti, è stata trovata morta soffocata nella sua casa e la polizia sta ora indagando sulla sua morte per omicidio, spiegano le autorità locali. Kelly Owen aveva 27 anni ed è stata trovata senza vita nella sua casa sulla 1st Avenue a Farmingdale verso le 15:40 circa.

Il medico legale ha classificato la sua morte un omicidio e ha determinato la causa del decesso per asfissia. Kelly era una studentessa e viveva con i genitori, il fratello e la figlia di 6 anni nella casa della contea di Nassau, secondo quanto riferito dalla NBC a New York . Le foto sulla sua pagina Facebook la mostrano con sua figlia a Disney World la scorsa settimana. La sua morte è ancora un giallo: non si capisce cosa sia successo in quelle ore in cui era sola in casa, prima che i famigliari la trovassero cadavere.

Ultimo aggiornamento: 16:16

