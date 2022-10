Studentessa 18enne trovata morta dopo aver assunto un cocktail di alcol e droga, arrestata la coinquilina

Una brillante studentessa è morta dopo aver preso un cocktail di ketamina e alcol. Jeni Larmour, 18 anni, di Newtownhamilton, Irlanda del Nord, è stata trovata morta dai paramedici dell'Università di Newcastle alle prime luci dell'alba anche se pare fosse morta parecchie ore prima.

La giovane, definita da tutti come una brillante studentessa, era uscita per una serata insieme ai suoi amici quando avrebbe assunto un cocktail letale. Un rapporto tossicologico ha rilevato che il livello di alcol nel sangue di Jeni era di 197 mg per 100 ml, circa due volte e mezzo il limite legale. I suoi test hanno mostrato che aveva 1,3 mg di ketamina per litro di sangue, un livello inferiore a quello che normalmente sarebbe considerato fatale. Ma i due elementi, insieme, si sono rivelati mortali per Jeni, ha detto la dottoressa Cooper, poiché hanno offuscato il suo sistema nervoso.

La studentessa di urbanistica e architettura è crollata nei pressi del suo alloggio per studenti lungo Richardson Road. Per ora sembra difficile ricostruire l'orario esatto del decesso, ma per gli esperti la morte per ketamina può avvenire abbastanza in fretta.

La madre e gli amici la ricordano come una ragazza diligente e studiosa, credendo che a portarla sulla cattiva strada siano state le amicizie del college.

Sul decesso della giovane è stata aperta un'indagine. Di fatto la ragazza sarebbe morta in strada e si cerca di capire se qualcuno abbia assistito al suo malore senza fare nulla.

La coinquilina di Jeni, Kavir Kalliecharan, 19 anni, è stata inizialmente arrestata con l'accusa di spaccio di droga, ma poi è stata rilasciata.

Sul caso si continua ad indagare.