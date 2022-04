Studentessa muore a 23 anni dopo aver mangiato caramelle gommose alla cannabis: le aveva comprate online

Una studentessa di legge di 23 anni, Damilola Olakanmi, è morta dopo aver mangiato caramelle gommose alla cannabis, mentre la sua amica è stata portata in ospedale. Come riferisce MyLondon, aveva acquistato le caramelle tramite un'app di messaggistica e gliele avevano recapitate a casa sua a Ilford, Londra. Si è sentita male subito dopo martedì scorso.

La polizia e i paramedici sono accorsi poco dopo e le ragazze sono state ricoverate in ospedale, ma non c'è stato nulla da fare per Damilola. Da qui l'avvertimento delle forze dell'ordine a non comprare su internet certi prodotti. Non è chiaro se ci fosse realmente cannabis dentro le caramelle, ma questo loro si aspettavano.

«Damilola era una giovane donna promettente che doveva guardare guardare al futuro e avere figli suoi», le parole di un parente all'Evening Standard. Gli investigatori affermano che sono in corso indagini urgenti per stabilire le circostanze complete e identificare eventuali altri casi in cui le persone si sono ammalate gravemente dopo aver mangiato dolci, caramelle gommose o prodotti simili.

Ci sarebbe un caso "potenzialmente collegato" di una donna che si è sentita male all'inizio di marzo dopo aver mangiato un dolce alla Cannabis a Tower Hamlets, a est di Londra. È stata portata in ospedale, ma poi è stata dimessa. «Devo mettere in guardia le persone dall'assumere sostanze illegali, comprese quelle confezionate sotto forma di caramelle alla Cannabis», hanno dichiarato dalla polizia.