Studenti falsificano i test Covid-19 per saltare le lezioni

Tre alunni hanno tentato di saltare le lezioni falsificando i risultati dei test che avrebbero dovuto rilevare se erano oppure no positivi Covid-19.

Nello specifico i tre ragazzi hanno falsificato l'SMS dei funzionari sanitari per falsificare il risultato e fingere di avere il Covid-19.

Lo stratagemma però è andato storto perché l'intera classe è stata messa in quarantena e in breve si è scoperto che era tutta una messa in scena dei tre. L'increscioso episodio si è verificato in una scuola di Basilea, in Svizzera.