Stuprata dal branco a marzo, 25enne bruciata viva oggi mentre va al processo

Una ragazza di 25 anni è sopravvissuta a una violenza sessuale di gruppo avvenuto a marzo, e oggi è stata bruciata viva mentre stava andando in tribunale: è accaduto questa mattina in India alla giovane donna, stuprata lo scorso marzo. La 25enne, che vive del villaggio di Unrao, nello Stato centrale dell'Uttar Pradesh, in India, è ricoverata in un ospedale specializzato di Lucknow in prognosi riservata per le gravi ustioni riportate sul 70 per cento del corpo.

LEGGI ANCHE Quarto Nuovo, choc davanti al centro commerciale: violentata a 12 anni da due adolescenti



A marzo aveva denunciato due uomini del suo villaggio, accusandoli di averla violentata e di aver filmato l'atto: questa mattina, all'alba, mentre si dirigeva verso il tribunale per partecipare all'udienza, è stata nuovamente aggredita da un gruppo di cinque uomini che l'hanno cosparsa di benzina e le hanno appiccato il fuoco. Tra i cinque c'erano anche i due accusati: uno era in clandestinità dal momento della denuncia, l'altro era tornato libero, su cauzione, la settimana scorsa. La polizia ha fatto sapere di avere già arrestato tutti gli assalitori.

Ultimo aggiornamento: 11:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA