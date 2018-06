Stuprata da tre uomini armati, rompe il silenzio, li denuncia e li manda in carcere per 42 anni

Domenica 17 Giugno 2018, 10:15 - Ultimo aggiornamento: 17-06-2018 11:30

Unabritannica è statadaarmati di machete, ma non è rimasta in silenzio. Ha rotto l'anonimato, si è mostrata al mondo, li ha denunciati e dopo 12 mesi ha vinto la sua battaglia. I suoi assalitori sono statiad un totale di 42 anni di carcere.Lei, Vasilisa Komarova di 37 anni, fu trascinata fuori dalla sua tenda mentra stava facendo un tour in sella alla sua moto in Bolivia. È stata aggredita, derubata e violentata prima di esser lasciata morire in una laguna. Ma lei ha resistito, si è salvata e ha deciso di non scappare. Prima voleva lottare contro i tre orchi e prendersi la meritata rivincita.Ha affrontato i suoi aggressori mentre venivano imprigionati, faccia a faccia, senza scomporsi o mostrare cedimenti. A testa alta. Ora spera che la sua vittoria protegga altre donne e incoraggi le vittime della violenza sessuale a parlare e denunciare apertamente.Al Sunday Mirror ha detto: «A causa di questi uomini so come ci si sente a essere violentati, so come ci si sente a pensare che non vedremo il sole risorgere. Mi è stato consigliato di lasciare la Bolivia perché nessuno pensava che avrei vinto la mia battaglia». «Ma non mi sono arresa - prosegue - Non potevo vivere sapendo che ero sopravvissuta, ma non dovevo impedire che succedesse di nuovo».