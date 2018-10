Giornalista trentenne stuprata e uccisa nel parco: indagava su fondi Ue

Stuprata e ammazzata in un parco: una giornalista bulgara, Viktoria Marinova, è stata violentata e uccisa a Russe, nel nord della Bulgaria. Secondo i media di Sofia, il delitto è avvenuto ieri in un parco alla periferia della città dove la donna faceva jogging. Per il ministro dell'interno bulgaro Mladen Marinov l'uccisione non sarebbe da collegare all'attività professionale della giornalista, che era direttore amministrativo del canale televisivo privato Tvn di Russe. Secondo altri media europei la donna stava investigando su presunti abusi sui fondi Ue.

Bulgarian journalist was raped and brutally murdered in city of Ruse. Viktoria Marinova was TV anchor and director in the local tv station TVN. Her last reportage was connected with misusing of public funds which @BivolBg investigates (& they were subject of pressure) pic.twitter.com/JZoOqJFsWP