Regno Unito, lo stupratore seriale Reynhard Sinaga condannato all'ergastolo: abusò di almeno 195 uomini

Lo stupratore seriale Reynhard Sinaga sta già scontando in carcere diverse condanne all'ergastolo per decine di violenze e oggi è stato giudicato per altre 48, ma è la prima volta che le autorità giudiziarie, che negli ultimi due anni non hanno dato notizie ai media sulle indagini in corso, rivelano il numero totale delle presunte vittime. Le modalità dell'adescamento sono sempre le stesse: la polizia ritiene che abbia abusato di almeno 195 uomini in due anni e mezzo dopo averli attirati nel suo appartamento rispondendo a loro richieste di aiuto presentandosi come una sorta di «buon samaritano».

Poi drogava le sue vittime e le aggrediva sessualmente mentre erano in stato di incoscienza. Le aggressioni sono state trovate registrate su due telefoni cellulari. La polizia sta ancora cercando di identificare almeno 70 vittime. Sinaga si è sempre difeso affermando che le sue vittime erano consenzienti e che a loro piaceva «giocare ai morti» durante il rapporto sessuale, ma tutte e quattro le giurie del processo al tribunale di Manchester hanno definito «ridicole» le sua affermazioni. Sinaga si era trasferito nel Regno Unito nel 2007 all'età di 24 anni, prendendo inizialmente di mira per lo più studenti universitari. Poi aveva adibito a suo terreno di caccia vari club del centro di Manchester a due passi dal suo appartamento di Princess Street.



Thread: Today Reynhard Sinaga, a student from Indonesia, has been jailed for life with a minimum of 30 years for committing 136 rapes in Manchester. He is believed to have used the drug GHB to render his victims unconscious before assaulting them. https://t.co/UKwUUFy9FA

— BuzzFeed News UK (@BuzzFeedNewsUK) 6 gennaio 2020