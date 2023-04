Sudan, gli archeologi hanno scoperto un enigmatico complesso di stanze affrescate con scene uniche per l'arte cristiana

Gli archeologi del Centro polacco di archeologia mediterranea dell'Università di Varsavia hanno scoperto un enigmatico complesso di stanze fatte di mattoni essiccati dal sole, i cui interni erano coperti da scene figurative uniche per l'arte cristiana. La scoperta è stata fatta nel monastero medievale della Vecchia Dongola sulle rive del Nilo, a più di 500 chilometri a nord di Khartoum, nel Sudan. All'interno del complesso monastico principale, la missione polacca ha portato alla luce ora una seconda chiesa ben conservata con vividi dipinti murali e iscrizioni in greco e antico nubiano.

L'antica Dongola (Tungul nell'antico nubiano) era la capitale di Makuria, uno dei più importanti stati africani medievali. Si era convertito al cristianesimo entro la fine del VI secolo, ma l'Egitto fu conquistato dagli eserciti islamici nel VII secolo. Un esercito arabo invase nel 651 ma fu respinto, e fu firmato il Trattato di Baqt, stabilendo una relativa pace tra le due parti che durò fino al XIII secolo. La ricerca in questa città, avviata dal Prof. Kazimierz Michałowski, ha fornito risultati innovativi praticamente ogni anno. Questo è stato il caso dell'ultima stagione di scavi del progetto Starting Grant “UMMA – Urban Metamorphosis of the community of a Medieval African capital city” finanziato dal European Research Council e realizzato da un team guidato dal Artur Obłuski del Centro polacco di archeologia mediterranea, Università di Varsavia.

Gli archeologi Lorenzo de Lellis e Maciej Wyżgoł si sono imbattuti inaspettatamente in un enigmatico complesso di stanze fatte di mattoni essiccati al sole, i cui interni erano coperti da scene figurative uniche per l'arte cristiana. La scoperta è stata fatta durante l'esplorazione di case risalenti al periodo Funj (X XVI-XIX secolo d.C.). Con sorpresa dei ricercatori, sotto il pavimento di una delle case c'era un'apertura che conduceva a una piccola camera, le cui pareti erano decorate con rappresentazioni uniche. I dipinti al suo interno mostravano la Madonna, un re nubiano, Cristo e l'Arcangelo Michele. Tuttavia, questa non era una tipica rappresentazione di un sovrano nubiano sotto la protezione di santi o arcangeli. Il re si inchina a Cristo, che è seduto tra le nuvole, e gli bacia la mano. Il sovrano è sostenuto dall'Arcangelo Michele, le cui ali distese proteggono sia il re che Cristo stesso. Una scena del genere non trova parallelismi nella pittura nubiana. Il dinamismo e l'intimità della rappresentazione contrasta con la natura geatica delle figure mostrate sulle pareti laterali. Né la figura della vergine Maria sulla parete nord della camera appartiene al tipico repertorio di sue raffigurazioni nell'arte nubiana. La Madre di Dio, mostrata in una posa dignitosa, è vestita con abiti scuri. Tra le mani tiene una croce e un libro. Cristo è raffigurato sulla parete opposta. La sua mano destra è mostrata in un gesto di benedizione, e nella sua sinistra tiene un libro, che è parzialmente conservato.

Agata Deptua dell'Università di Varsavia sta attualmente studiando le iscrizioni che accompagnano i dipinti. Una lettura preliminare delle iscrizioni greche ha rivelato che erano testi della Liturgia dei Doni Presantificati. La scena principale è accompagnata da un'iscrizione in antico nubiano che è estremamente difficile da decifrare. I ricercatori hanno compreso da una lettura preliminare dello studioso Vincent van Gerven Oei che contiene diversi riferimenti a un re di nome Davide e una preghiera a Dio per la protezione della città.

La città menzionata nell'iscrizione è molto probabilmente Dongola, e la figura reale raffigurata nella scena è molto probabilmente il re Davide. Davide fu uno degli ultimi governanti della cristiana Makuria, e la sua reggenza segnò l'inizio della scomparsa del regno. Per ragioni sconosciute, re Davide attaccò l'Egitto, che si vendicò invadendo la Nubia, con il risultato che Dongola fu saccheggiata per la prima volta nella sua storia. I ricercatori pensano che il dipinto possa essere stato realizzato mentre l'esercito mamelucco si stava avvicinando o la città era sotto assedio.

Il complesso di stanze in cui sono stati scoperti i dipinti, tuttavia, è ciò che lascia maggiormente perplessi. Gli spazi reali, che sono fatti di mattoni secchi e coperti da volte e cupole, sono piuttosto piccoli. Anche se la stanza dipinta che raffigura Re Davide si trova a sette metri sopra il livello del suolo medievale, sembra una cripta. La struttura si trova accanto a una struttura sacra nota come la Grande Chiesa di Gesù, che era probabilmente la cattedrale di Dongola e la chiesa più significativa del regno machiriano. Secondo fonti arabe, la Grande Chiesa di Gesù istigò l'attacco di re Davide all'Egitto e la cattura dei porti di Aidhab e Assuan. A queste e ad altre domande sull'enigmatica struttura si può rispondere con ulteriori scavi. Tuttavia, salvaguardare i dipinti murali distintivi era l'obiettivo principale per questa campagna archeologica.