Sudan, colpo di stato: Il presidente del Sudan, Omar al Bashir, si è dimesso dopo 30 anni di regime e molti ministri sono stati arrestati. Tra loro c'è il vice presidente del National Congress Party, Ahmed Haroun. Detenuto anche l'ex vice presidente di Bashir, Ali Osman Taha, oltre alle guardie del corpo del presidente. Sempre Arab News riporta che l'aeroporto di Khartum è stato chiuso.





L'esercito ha inoltre annunciato la formazione di un governo di transizione: lo riporta l'emittente tv Al-Arabiya. Poche ore prima, all'alba, l'esercito sudanese aveva circondato il palazzo presidenziale con uomini e mezzi, in attesa di un annunciato discorso a reti unificate.



Intanto la folla celebra nelle strade di Khartoum con canti patriottici e slogan quali «nuova era, nuova nazione» gli avvenimenti delle ultime ore, dopo l'annuncio di un'imminente dichiarazione delle forze militari, l'arresto dei membri del governo, i blindati appostati intorno alla residenza ufficiale del presidente Omar al-Bashir e lungo le arterie nevralgiche della città. Gli abitanti di Khartoum hanno accolto in massa l'appello dell'Associazione professionale sudanese, uno dei gruppi che ha promosso le proteste contro l'esecutivo, ad unirsi ai manifestanti che partecipano dal week-end scorso al sit-in di protesta davanti alla sede dell'esercito.



L' esercito era entrato questa mattina ella sede dell'emittente radiotelevisiva di Stato, al quinto giorno di un sit in di protesta davanti al loro quartier generale di Khartum di migliaia di persone che invocano la rinuncia del presidente Omar Al Bashir, al potere da 30 anni.

Un gruppo di militari dell'Esercito sudanese è entrato nell'edificio che ospita l'emittente radiotelevisiva di Stato e ha chiesto di predisporre la trasmissione a reti unificate per diffondere a breve un messaggio alla nazione. Lo riferiscono vari media africani su twitter. Al momento l'emittente trasmette no stop musiche militari.

Giovedì 11 Aprile 2019, 08:19 - Ultimo aggiornamento: 11-04-2019 09:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LEGGI ANCHE: Sudan, la 22enne Alaa diventa il simbolo della rivolta: video virale sul web LEGGI ANCHE: Sudan, giornalista italiana fermata e rilasciata. «Cancellate immagini da videocamera e smartphone»