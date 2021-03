Suez, la portacontainer Ever Given è quasi disincagliata: la riapertura vicinissima

È stata disincagliata la portacontainer Ever Given che si era bloccata martedì nel Canale di Suez. Lo ha reso noto il fornitore di servizi per il trasporto marittimo Inchcape Shipping, precisando che la nave è stata rimessa a galla alle 4.30 di questa mattina.

Suez non si sblocca, coda di 370 navi: molti decidono per il periplo dell'Africa

La portacontainer incastrata nel Canale di Suez vista dallo spazio dal satellite italiano