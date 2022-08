L'attrice sudcoreana Yoo Joo-eun è morta a 27 anni. Secondo i media coreani, suo fratello ha informato della sua morte tramite il suo account Instagram, pubblicando la nota che aveva lasciato. Poi, però, l'account Instagram è diventato privato.

Morta attrice sudcoreana a 27 anni, l'ultima lettera

Come tradotto da soompi.com, la nota di Yoo recita: “Mi dispiace di avervi lasciato prima. Sono particolarmente dispiaciuto per mamma, papà, nonna e fratello. Il mio cuore urla che non voglio vivere. La vita senza di me può essere vuota, ma per favore vivivete coraggiosamente. Vi terrò d'occhio. Non piangete. Non sono triste in questo momento. Mi sento risoluta e calma. Penso che sia perché ci ho pensato a lungo. Ho vissuto una vita così felice che era più di quello che meritavo. Ecco perché mi basta. È abbastanza. Quindi, per favore, vivi senza dare la colpa a nessuno".

La carriera

Yoo – che è apparsa in K-dramas Big Forest (2018) e Joseon Survival Period (2019) – ha anche menzionato nella nota che voleva disperatamente diventare un'attrice, ma ha trovato quella vita difficile. “Non volevo fare nient'altro. Quella sensazione era così disperata. Avere qualcosa che vuoi fare è una benedizione, ma ho capito che anche il voler fare quella cosa è una maledizione". Verso la fine della nota, ha scritto: "A tutta la mia famiglia amorevole, ai miei amici e ai miei amori. Grazie mille per avermi fatto tesoro e amarmi. Eri la mia forza e la mia felicità".