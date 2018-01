Sabato 6 Gennaio 2018, 17:24 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2018 17:24

Non ha esitato a diffondere un video nel quale mostrava il corpo di un uomo impiccato: Logan Paul, famoso youtuber americano da 15 milioni di iscritti,, è nella bufera.Nel video Paul e alcuni amici si trovano in Giappone, nella foresta di Aokigahara, tristemente famosa come la «foresta dei suicidi», alle pendici del monte Fuji, un luogo inquietante dove ogni anno centinaia di persone vanno a togliersi la vita. Il post è intitolato «We found a dead body in the Japanese Suicide Forest…» ovvero «»: i ragazzi si incamminano attraverso la fitta fauna, leggono i cartelli che invitano a non suicidarsi, si soffermano davanti alle corde appese ai rami. Dopo pochi passi Paul ferma il gruppo e dice verso la camera: «Ragazzi odio dirlo, ma sembra esserci qualcuno che si è suicidato...» il resto del gruppo sghignazza incredulo ma lui continua «ragazzi questo non è uno scherzo!» , si avvicinano con cautela e purtroppo per loro Paul non si era sbagliato.Nel filmato, rimosso dal portale, si vede chiaramente un uomo impiccato ad un albero. «il suicidio non è un gioco» dice Paul, «ci eravamo addentrati nella foresta per mostrarne la tristezza e farne un video divertente. ma questa m**** è diventata troppo reale».La reazione di Internet è stata violenta: centinaia di videocommenti disgustati dal comportamento dello youtuber. Perfino celebrità come Aaron Paul e Sofie Turner l'hanno criticato su Twitter.Dopo la rimozione del video, Logan Paul ha caricato un video di scuse su Twitter e Youtube: «Non dovete difendermi» dice ai fan «non merito nessuna difesa, ho fatto qualcosa di orribile e non merito il perdono di nessuno, prima di tutto ho deluso me stesso».