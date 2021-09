Suocera tenta di avvelenare la sposa al banchetto nuziale: «Conosce le sue allergie»

La wedding planner Callie, venticinquenne famosa soprattutto su Tik Tok, ha raccontato l'incredibile storia ha cui ha assistito a un matrimonio da lei organizzato. Durante il banchetto nuziale la madre dello sposo ha provato ad avvelentare la nuora con dei dolcetti al cocco. La wedding planner non ha spiegato né dove né quando sia avvenuta la vicenda, ma ha raccontato scioccata come sono andate le cose. Al seguito di questo 'tentato omicidio' sarebbe scaturita una grande discussione tra tutti gli invitati.

Nel video 'Errore o Sabotaggio' la giovane Callie ha raccontato come sia sembrato totalmente voluto il tentativo di mandare all'ospedale la sposa, provando a intossicarla con dei dolcetti al cocco. Tutti a quanto pare conoscevano, infatti, la fortissima allergia a questa sostanza della sposa.

La vicenda

«Tutto era iniziato in modo assolutamente normale», ha raccontato nel video la wedding planner. «Su tutti i documenti e le mie note relative allo sposalizio era infatti espressamente detto che la spossa soffrisse di 'una fortissima allergia al cocco' e ovviamente, per tanto, la pasticceria del banchetto nuziale aveva preparato una torta senza cocco. In modo che tutti potessimo star tranquilli», ha proseguito Callie.

Durante l'ora dell'aperitivo però, tra la cerimonia e la cena del ricevimento, la wedding planner ha visto recapire nella sala del ricevimento un vassoio di dolcetti non previsto, oltre alla classica torta nuziale a tre piani. A quel punto la suocera è intervenuta esclamando: «Oh, io li ho ordinati! Volevo solo assicurarmi che tutti avessero abbastanza dessert!». Subito dopo il taglio della torta le cose hanno preso una brutta piega.

«'Oh ciao, cara. Perché non provi uno di questi dolcetti?'», questa la frase riportata da Callie detta dalla mamma dello sposo a sua nuora. A quel punto, mentre lo stava portado alla bocca «il figlio e sposo della giovane è intervenuto e l'ha fermata: 'Mamma, sai che è allergica!'», ha proseguito ancora nel racconto la wedding planner. Il dolcetto era ricoperto di cocco in polvere. «Per fortuna lo sposo se ne è accorto e non gliel'ha fatta mangiare. Poi ci sono stati almeno 15 secondi di silenzio tombale», ha continuato ancora la venticinquenne aggiungendo che «a quel punto nella stanza nessuno ha mosso più un dito. Lo sposo ha fissato a bocca aperta sua madre. La sposa invece è sembrata assolutamente inorridita e spaventata, lo sarei anche io», ha proseguito.

Infine il litigio. «Lo sposo, diventato rosso in faccia, ha iniziato a urlare a sua madre: 'Sei una persona terribile, non hai mai sostenuto questa relazione, questo è di una bassezza inaudita anche per te. Avresti potuto mandarla in ospedale e lei avrebbe potuto letteralmente morire in shock anafilattico'».

La conclusione del matrimonio

Callie ha raccontato che lo sposo ha continuato a inveire contro la madre, fin quando sua madre si è voltata verso di lui e gli ha detto con calma: «'Gli incidenti accadono ogni giorno caro'. Poi la donna è tornata al suo posto, ha preso le sue cose e ha lasciato il matrimonio».

I follower della giovane wedding planner sono rimasti scandalizzati dal racconto: «Veramente stava cercando di uccidere la sposa»,«Quella coppia adesso avrà bisogno di cambiare le serrature di casa», «Dovrebbero denunciarla». Questi alcuni dei commenti sotto al video dell'influencer Callie.